Богатейший урожай малины: какие надо знать секреты, чтобы его заполучить

Чтобы собрать богатый урожай, нужно знать, что любит культура и что ей не нравится. Какие секреты стоит взять на заметку?

Первое, что надо помнить - то, что малина любит солнце, потому и место для нее надо подобрать соответствующее. Недостаток солнца может отнять немалую часть урожая!

Опытные огородники знают, что при обрезке обязательно надо убрать не только больные или поврежденные ветви, но также старые. А еще те, которые давали мало ягод и очевидно, что и в будущем не побалуют их обилием.

Малина любит влагу. Если лето выдалось жарким, поливочный режим надо соблюдать с еще большей тщательностью.

Само собой, растение надо подкормить. Причем желательно - натуральными средствами. Малина особенно будет благодарна за раствор на курином помете (1:15), навозе (1:10), или золу. Золу также можно внести в виде раствора (1:5) либо в сухом виде, но - после полива.