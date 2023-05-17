Петросян впервые вышел в свет после попадания в больницу

77-летний Евгений Петросян побывал на премьере картины Карена Шахназарова. Юморист излучал энергию и бодрость.

Общаясь с журналистами, он возмутился, что настали такие времена, что в больницу на 3 дня прилечь нельзя, так как тебя сразу хоронят.

Своих поклонников он призвал не волноваться за него, так как все в порядке.

Сатирик советует не верить информации о нем, которая услышана не из его уст. Представители СМИ, некоторые из них, не видят сегодня границ дозволенного. У них не считается зазорным "хоронить" живого человека.