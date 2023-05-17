Россия и Украина продлили сделку по зерну на два месяца

Блокада и санкции против России в 2022 году привели к резкому росту цен, в том числе на зерно и удобрения. Перед войной Россия и Украина обеспечивали почти четверть мирового экспорта зерна.

В июле 2022 года при посредничестве Организации Объединенных Наций и Турции появилась Инициатива по зерну Черного моря.

Он разрешает контролируемый экспорт зерна из черноморских портов Одесса, Черноморск и Южный.

Представители ООН, России, Украины и Турции осматривают корабли в Стамбуле.

Это делается для того, чтобы на борту действительно была только еда и не было оружия.