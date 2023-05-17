Лидер группы Ва-банкъ Скляр, прибыв на пункт отбора на военную службу, поразился количеству добровольцев

Солист "Ва-Банкъ" Александр Ф. Скляр посетил пункт отбора на военную службу по контракту в Москве с целью поддержки соотечественников, будущих участников СВО.

Он убежден, что все россияне участвуют в большом деле. И музыканты хотели посмотреть, как происходит процесс набора по контракту.

На днях здесь же побывал и скрипач Петр Лундстрем. Он также остался под впечатлением от количества добровольцев, желающих защищать страну, отметив, что от этого на душе становится легче.

Единый пункт отбора на военную службу по контракту в российской столице функционирует по адресу улица Яблочкова, 5, строение 1 с 3 апреля текущего года.