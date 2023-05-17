Сезон тыкв: какие народные советы помогут вырастить их крупными и вкусными

Опытные дачники любят простые, но эффективные подходы к делу выращивания овощей. Например, автор Телеграмм-канала "Твоя дача" дала ценные советы, которые позволяют даже новичкам вырастить крупные и здоровые тыквы.

В чем они заключаются?

Тонкости полива

Для повышения урожайности надо соблюдать правило двукратного полива. На первом этапе - полить после появления всходов, а второй полив осуществить, когда начнут звязываться плоды. Больше поливать не надо, иначе часть завязи опадёт либо плоды не наберут нужной массы.

Правильная почва

Тыква лучше всего растёт на компостных кучах. Но для больших посадок такой вариант не подходит: в этом случае лучше с осени подготовить почву: внести туда перепревший навоз, хлористый калий и суперфосафт (на 1 кв.м - 14 кг, 30 г и 60 г соответственно).

Обрезка

У растения быстро отрастают основные пети и, чтобы увеличить количество цветков и завязи, надо прищипнуть основные побеги - для большего ветвления. Обрезать надо до длины в 1,5 м. Из боковых пазух при этом начнут расти новые плети, с которых также можно будет собрать урожай.

Присыпка плетей

Нередко помехой к урожайности становится большая скученность и запутанность плетей. Для предотвращения такого явления надо побеги, которые достигли 1 м в длину, распутать и разложить по земле в разных направлениях.

А посередине - присыпать грунтом, чтобы зафиксировать на одном месте. Урожаю этот метод идёт на пользу.

Предотвращение гнили

Под тыквой после дождя может долго не высыхать грунт, и это провоцирует развитие гнилостных бактерий, из-за которых страдает урожай.

Опытные огородники советуют подкладывать под дно ягоды небольшие дощечки - пока завязь не очень большая. Такое простое правило даёт отличные результаты и помогает сохранить здоровье плодам.