Гузеева высказалась по поводу своего увольнения с ТВ

Ведущая Лариса Гузеева не подтвердила информацию о том, что ее уволили с ТВ. Она написала об этом на своей странице в запрещенной сегодня в РФ соцсети.

Гузеева рассказала, что прочитала о том, что будто бы ее попросили с ТВ, поэтому она и путешествует. Она заявила, что по-прежнему трудится, но успевает путешествовать.

Звезда экрана выложила в Сеть видео с пейзажами и архитектурой грузинской столицы.

Ранее Лариса Андреевна делилась, что от одиночества ее спасает собака по кличке Жужа породы мальтипу, за что знаменитость обвинили в излишней любви к четвероногим.