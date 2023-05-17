Толкалина сообщила, что перенесла серьезную операцию

Любовь Толкалина сообщила фанатам в соцсетях о том, что вынуждена была сделать операцию, а теперь восстанавливается дома.

Толкалина попала в больницу несколько дней назад, о чем сообщила посредством фото из столичной клиники, но о диагнозе информировать не стала.

Она лишь рассказала, что у нее "нашли что-что несовместимое с жизнью в животе". Потребовалось хирургическое вмешательство.

Весной 2022 года Толкалина также загремела в больницу с нервным истощением. Врачи выхаживали актрису на протяжении нескольких дней. Ей ставили капельницы, которые сняли "нервный спазм".