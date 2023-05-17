Огородный эксперт рассказал про два способа подкормок при посадке картофеля

Первый способ - просто разбросать удобрения по грядке, не перекапывая. Быстро, удобно, просто, но при этом идет больший расход компонентов.

Если вы не покупаете, берете свою органику, то проблем с этим вообще нет никаких.

Добавьте золу или компост, причем хорошо перепревший компост можно вносить практически в неограниченном количестве. Он даже подходит в качестве мульчи, то есть убиваем двух зайцев.

Подкармливая минеральными удобрениями, соблюдаем норму - до 4 кг на 100 квадратов.

Второй способ - внести в лунки или траншеи во время высаживания. Здесь придется потрудиться, но для маленьких участков вполне приемлемо.

Подкормку добавляем точечно в каждую лунку, придется, конечно, понаклоняться, но оно того стоит. С пары кустов вы соберете при таком подходе большое ведро клубней.

На каждую лунку вносим по две горсти компоста, одну горсть древесной золы, плюс 1 ст. л. комплексного удобрения.

Таким образом, на 10 лунок уйдет примерно одно десятилитровое ведро компоста.