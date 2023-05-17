Иск Козловского против Бородина отклонен судом повторно

Вторая попытка Данилы Козловского разобраться через суд с руководителем Федерального проекта безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталием Бородиным закончилась крахом. Судебная инстанция отказала ему в иске по делу о клевете.

Бородин же намерен написать заявление в полицию с требованием возбудить касательно Козловского уголовное дело за ложный донос на него.

В суд актер обратился из-за призыва Бородина проверить его на предмет дискредитации ВС РФ. Позже выяснилось, что юристы артиста неправильно составили иск о защите чести и достоинства.

Ранее сообщалось, что Козловский уходит в отпуск до конца текущего года.