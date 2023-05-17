Пионы в мае: какую заботу оказать растению, чтобы порадовало своим цветением

Пионы в мае начинают свой бурный рост, и в начале июня расцветают. Чтобы это цветение было пышным, и цветов было много, в мае нужно совершить ряд операций. И начать с рыхления почвы в приствольных кругах и удалении сорняков.

Приствольные круги при этом нужно обрабатывать очень осторожно, чтобы не нанести вреда корневой системы: на глубину не больше 7 см.



После рыхления посадки следует замульчировать, добавив при этом золу либо универсальное удобрение. Еще вариант - перегной, торф или любую другую органическую мульчу (слой 5-7 см). Мульчу следует периодически досыпать.

В мае крайне важно также увлажнить грунт, потому что в данный период пионы активно растут, образуют бутоны и формируют на стеблях спящие почки.



Еженедельно под каждый куст нужно при поливе выливать около 2 ведер воды, которая не должна быть холодной.