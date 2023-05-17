Гинеколог Денис Банный рассказал, почему сексуальные позы не влияют на вероятность зачатия

Гинеколог Денис Банный развеял миф о том, что сексуальные позиции могут оказывать влияние на зачатие и пол ребенка. Также необходимо помнить, что зачатие возможно в любой день цикла, и даже во время менструации, так что контрацепцию никто не отменял.

Что же касается сексуальных позиций, то здесь связи с зачатием никакой нет. Если партнеры здоровы, и занимаются незащищенным сексом, то попадания сперматозоидов в вагину достаточно для беременности вне зависимости от позиции. Пол же ребенка зависит от мужской хромосомы несомой сперматозоидом.