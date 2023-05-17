Урожайность огурцов можно значительно повысить, увеличив количество женских соцветий

Все огурцы дают мужские и женские типы цветков. Функция мужских - опыление, а женских - образование завязей и затем плодов.

Чтобы огурцов выросло больше, нужно убрать пустоцвет и увеличить количество женских цветков. Для этого необходимо научиться отличать женские цветки от мужских.

Это сделать не так уж сложно. Мужские располагаются на центральном побеге по 5-6 штук сразу, а женские - на боковых, и растут они, в основном, по одному, максимум - по 2-3.

Плодоножка в мужских цветках тонкая и пустая, а в женских - утолщена у основания цветка. Именно это основание после опыления превращается в огурец.

Чтобы женских завязей было больше, чем мужских, нужно прищипнуть центральный побег. Тем самым начнется ветвление боковых побегов, и женских цветков на огурце станет больше.

Нужно оставить один центральный и три-четыре боковых побега, а все остальные боковые ответвления и пасынки удалить. Этого будет достаточно для получения хорошего урожая огурцов.