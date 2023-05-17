Опытные дачники объяснили, почему ставят на участке три ящика для компоста

Все это складывают в специальные ящики, причем опытные дачники устанавливают на участке три таких емкости.

Причина заключается в том, что различные компоненты компоста созревают за разное время, хоть и оказываются в общей массе.

Поэтому дачники складывают в первый ящик растительные и пищевые остатки, собранные в этом сезоне, а во втором находится компост с прошлого сезона.

Третий ящик нужен для готовой компостной смеси, которую уже используется в качестве удобрения.