Дачники рассказали, почему выбирают желтые томаты и как правильно за ними ухаживать

23:16 2023-05-17

Многие дачники выращивают желтые томаты. Такие сорта идеальны для маленьких детей и для людей, страдающих аллергией.

Помидоры желтого цвета содержат большое количество полезных веществ, ускоряют вывод токсинов из организма.

Такие помидоры выращивают через рассаду. Сначала отбирают и обеззараживают крупные семена, затем проращивают их.

На этапе роста рассады грунт всегда должен быть хорошо увлажнен. После появление нескольких листьев растения пересаживают в отдельные стаканчики.

Через 10 дней после пикировки проводится подкормка под корень. Опрыскивания можно начинать, когда у растений будет несколько листьев.

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