Цветоводы объяснили, чем опасна герань и кому стоит срочно избавиться от нее

Такой цветок создаст массу неприятностей людям, склонным к аллергиям, поскольку у него осень сильный аромат.

Растение срочно нужно убрать из дома, если там живет домашний питомец, который любит грызть растения.

Сок герани содержит ядовитые вещества, может вызвать сильное отравление животного, и его придется спасать.

Есть и некоторые суеверия, связанные с цветком. Например, считается, что женщина, которая вырастила герань, всегда будет одинока.

А если цветок растет в доме у замужней дамы, ей предстоит непростая семейная жизнь с постоянными скандалами.