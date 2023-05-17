Как избавиться от мокриц на участке: дачники назвали проверенные методы

Мокрицы любят темные места с высокой влажностью, селятся в компостных кучах, под пнями, строительным мусором.
На огородные растения насекомые нападают, когда их становится слишком много, и им уже не хватает еды.
Проще всего собирать насекомых вручную или установить ловушки с борной кислотой, яичным желтком и вареньем.
По мере заполнения ловушки нужно сжигать как можно дальше от огорода. После сбора мокриц нужно опрыскивание смесью табачного порошка, кальцинированной соды, молотого красного перца и воды.
При обнаружении колонии мокриц ее можно полить раствором борной кислоты в воде или посыпать табачным порошком.
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