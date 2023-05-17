Как уничтожить всю тлю на участке за неделю: дачники назвали два беспроигрышных советских способа

Тля распространяется очень быстро, губит огородные растения и цветы. Если на участке появилось хотя бы несколько особей, нужно срочно принимать меры.

Но справиться с тлей можно без химических препаратов. Первый метод времен СССР предусматривает использование чистотела.

Его нужно мелко порезать, залить 10 литрами воды и настаивать примерно 10 часов. Затем раствор процеживают, добавляют туда натертое хозяйственное мыло и используют для опрыскивания растений.

Не менее эффективный второй советский метод построен на использовании особых свойств нашатырного спирта.

Нужно взять 50 мл нашатыря, вылить его в 10-литровое ведро воды, добавить хозяйственное мыло и провести две обработки с недельным интервалом.