Цветоводы рассказали, как правильно посадить розы весной, чтобы они гарантированно прижились

Сажать розы весной проще, чем осенью. Приступать к посадке можно, когда температур воздуха достигла 10 градусов.

Но если потом случатся заморозки, растение может погибнуть, поэтому спешить не стоит. Сажать розы лучше на склонах в полутени.

За неделю до посадки нужно подготовить яму глубиной 60 см и сделать плодородный грунт из садовой земли, перегноя, глины и песка с добавлением костной муки либо суперфосфата.

В яму насыпают землю, ставят саженец, расправляют корни и аккуратно утрамбовывают грунт. Можно сажать розу мокрым способом, залив в яму большое количество воды.

После посадки проводится окучивание на 15-20 см для защиты корней от холода. В середине мая землю можно разровнять.