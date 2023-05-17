Что положить в лунку под клубнику, чтобы вырастить богатых урожай сладких ягод

23:49 2023-05-17

Если положить в лунку при посадке клубники правильно выбранную подкормку, можно рассчитывать на богатый урожай.

Опытные дачники рекомендуют осенью класть в лунки под клубнику компост или перегной – эффективные натуральные удобрения.

Можно использовать минеральные подкормки: хлористый калий и суперфосфат. Лучше сделать дренаж из гравия и песка на случай сильных дождей.

Но если клубнику сажают летом, такие удобрения не подойдут. Вместо них используются птичий помет или перепревший навоз.

Из минеральных удобрений дачники рекомендуют суперфосфат либо сульфат калия. В этом случае на дно лунки насыпают немного песка.

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