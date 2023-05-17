Дачники придумали, как использовать картонную упаковку от молока, и поделились лайфхаком

Такую тару удобно использовать для выращивания рассады. В таком случае не приходится покупать специальные стаканчики.

Пакеты обрезают, засыпают в них землю, кладут семена. Снизу делают несколько маленьких отверстий для отвода излишков влаги.

Дно выкладывают сухими чайными пакетиками. После этого пакеты ставят на поддон, например, на подоконник.

Картонный пакет легко снимается при пересадке рассады в открытый грунт, поэтому нет риска повредить корни растений.