Дачники рассказали, какие растения можно и нельзя сажать рядом с сиренью

Хорошими соседями для сирени станут барбарис и бузина, можно сажать рядом с ней примулы, барвинки.

Не помешают росту сирени астры и флоксы, их цветы будут прекрасно гармонировать между собой.

А вот любое плодовое дерево рядом с сиренью – это плохая идея. То же касается и любых ягодных кустарников.

Лучше посадить подальше от сирени луковичные цветы, поскольку при их выкапывании корни кустарника легко повредить.