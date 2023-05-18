Дачники рассказали, какие растения можно и нельзя сажать рядом с сиренью

Хорошими соседями для сирени станут барбарис и бузина, можно сажать рядом с ней примулы, барвинки.
Не помешают росту сирени астры и флоксы, их цветы будут прекрасно гармонировать между собой.
А вот любое плодовое дерево рядом с сиренью – это плохая идея. То же касается и любых ягодных кустарников.
Лучше посадить подальше от сирени луковичные цветы, поскольку при их выкапывании корни кустарника легко повредить.
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