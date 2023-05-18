Садоводы рассказали, почему больше не обрабатывают плодовые деревья карбамидом

Раньше считалось, что карбамид помогает избавиться от тли, долгоносика, листовертки, плодожорки, но практического подтверждения этому нет до сих пор.

При угрозе заморозков дачники пытались отсрочить цветение деревьев на несколько недель с помощью мочевины.

Но на самом деле цветение зависит от совершенно других факторов: температуры почвы, воздуха, а также длительности светового дня.

Фунгицидные свойства карбамида и эффективность против болезней подтвердились только в одном случае: мочевина действительно помогает от парши на яблонях, но не от других заболеваний.

Проведение подкормки деревьев мочевиной в весенние месяцы для насыщения азотом и вовсе не имеет смысла, поскольку на них еще нет зеленых листьев.