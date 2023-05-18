Как подкормить растения без химии: дачники назвали пять лучших бесплатных удобрений

Из сорняков и прочих растительных остатков можно приготовить травяной настой, который увеличит урожаи всех огородных культур.

Скошенная трава, сложенная в компостную яму, станет отличным удобрением, а заодно улучшит структуру почвы.

Коровий навоз, разбавленный водой, восполняет недостаток азота и калия в почве, откуда ее получают растения.

Древесная зола содержит фосфор и калий, благодаря которому растения будут развиваться быстрее.

Раствор птичьего помета в воде – это источник азота, фосфора, калия для растений, поэтому его тоже используют как удобрение.