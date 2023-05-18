Дачники рассказали, как защитить лук от черной плесени, чтобы он хранился до самой весны

Под действием грибка луковицы сначала размягчаются, а потом высыхают. Распространению микроорганизмов способствуют тепло и отсутствие циркуляции воздуха.

Чтобы уберечь урожай лука от черной плесени, профилактику нужно начинать еще во время посадки.

Перед высадкой в грунт луковицы следует обработать фунгицидами и термическим способом.

Для выращивания лука нужна нейтральная почва. Если грунт кислый, в него лучше внести известь-пушонку.

Необходимо также соблюдать правила севооборота. Например, лук можно повторно посадить на ту же грядку не раньше, чем через 4 года.