Агентство по охране окружающей среды Бразилии запретило бурение нефтяных скважин возле Амазонки

Экологическое агентство Ibama обосновало свое решение в среду «рядом технических несоответствий» и рекомендациями своих аналитиков.

Как сообщает бразильский новостной портал «G1», планы Petrobras не предусматривали никаких гарантий защиты дикой природы в случае возможных разливов нефти.

Кроме того, неясно, как буровые работы повлияют на среду обитания коренных жителей.

По данным издания, нефтяной гигант Petrobras ждал одобрения природоохранного ведомства, чтобы начать пробное бурение примерно в 175 километрах от побережья штата Амапа в районе Амазонки.

Бразильский прибрежный регион от Амапы до штата Риу-Гранди-ду-Норти может принести несколько миллиардов баррелей нефти.