На капельнице, но дома: пережившая кому певица Наталия Власова готовится к концерту

Директор Наталии Власовой сообщил КП, что певица уже выписалась из больницы.

Как напоминает издание, в клинику исполнительница хита "Я у твоих ног" попала в конце апреля. Ей стало плохо прямо во время выступления на корпоративе: Наталия на сцене упала в обморок.

Ее срочно доставили в больницу, где установили острую сердечную недостаточность. Власовой сделали операцию, у нее начались осложнения - отказали почки, 44-летняя артистка даже не могла самостоятельно дышать, и ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, ввели в медикаментозную кому.

Но Наталья Власова выкарабкалась и пошла на поправку.

Сейчас она дома, на капельницах, - уточнил Андрей Карпов. Ближайший концерт назначен на 22 мая в Коломне. Его решено не отменять.

В последнее время на певицу навалилось много проблем. В частности, неизвестный зимой обстрелял ее машину. Всего тогда пострадало шесть машин. Виноватого найти так и не удалось.