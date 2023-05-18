На капельнице, но дома: пережившая кому певица Наталия Власова готовится к концерту

Директор Наталии Власовой сообщил КП, что певица уже выписалась из больницы.
Как напоминает издание, в клинику исполнительница хита "Я у твоих ног" попала в конце апреля. Ей стало плохо прямо во время выступления на корпоративе: Наталия на сцене упала в обморок.
Ее срочно доставили в больницу, где установили острую сердечную недостаточность. Власовой сделали операцию, у нее начались осложнения - отказали почки, 44-летняя артистка даже не могла самостоятельно дышать, и ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, ввели в медикаментозную кому.
Но Наталья Власова выкарабкалась и пошла на поправку.
Сейчас она дома, на капельницах, - уточнил Андрей Карпов.
Ближайший концерт назначен на 22 мая в Коломне. Его решено не отменять.
В последнее время на певицу навалилось много проблем. В частности, неизвестный зимой обстрелял ее машину. Всего тогда пострадало шесть машин. Виноватого найти так и не удалось.
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