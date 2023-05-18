Дезертир из группы «Вагнер» хочет вернуться в Россию

«Я надеялся обрести здесь тишину и покой, оставить позади всю политику, войну и армию, но как-то не получилось», — сказал Андрей Медведев в интервью на YouTube.

«Посмотрим, что будет в России. Если они убьют меня, хорошо. Если нет, большое спасибо. Если я выживу, тем более спасибо», - отметил он.

По словам Медведева, он чувствует себя «каким-то мальчиком в большой игре», в которую он больше не хочет играть.

Он обратился за помощью в посольство России в Осло и подаст документы для облегчения своего возвращения.

Бегство 26-летнего наемника в Норвегию в январе попало в заголовки газет по всему миру.

Медведев попросил убежища в Норвегии, опасаясь за свою жизнь.