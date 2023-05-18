Чехия расторгает соглашение с Россией о безвозмездном пользовании недвижимостью

Министр иностранных дел Ян Липавски написал в Twitter, что Прага расторгла «договоры коммунистической эпохи».

Безвозмездное пользование должно быть заменено договорами аренды, чтобы «предотвратить неосновательное обогащение».

По данным чешского информационного агентства CTK, речь идет о 59 участках земли и недвижимости.

К ним относятся многоквартирные дома возле посольства России в Праге, а также объекты во втором по величине городе Брно и в курортном городе Карловы Вары, который ранее пользовался особой популярностью у российских инвесторов.