Бывший избранник Волочковой Кузнецов избил жену из-за балерины

09:13 2023-05-18

Анастасия Волочкова утверждает, что жена ее бывшего бойфренда Сергея Кузнецова Анастасия изводила мужа ревностью. Она требовала удалить все фото с балериной. В итоге состоялся грандиозный скандал с избиением.

Артистка балета Анастасия Волочкова пребывает в шоке после того, как узнала, что ее бывший искалечил свою жену, гадалку Анастасию, с которой живет всего полгода.

Балерина утверждает, что с ней он никогда не был агрессивным. Они даже ни разу не ругались.

Знаменитость рассказала, что Сергей звонил ей и сообщил, что хочет развестись, так как жена ревнует его к каждому столбу. Гадалка требовала от благоверного удалить все снимки с Волочковой, а тот препирался.

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    Перед тем как избить жену до такой степени, что та впала в кому, Кузнецов "в хлам" напился прямо на лавочке у подъезда.

    После бытовой ссоры новоиспеченную супругу банщика увезла скорая с закрытой черепно-мозговой травмой, гематомами по всему телу и лицу, ушибами, ссадинами.

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