Бывший избранник Волочковой Кузнецов избил жену из-за балерины

Артистка балета Анастасия Волочкова пребывает в шоке после того, как узнала, что ее бывший искалечил свою жену, гадалку Анастасию, с которой живет всего полгода.

Балерина утверждает, что с ней он никогда не был агрессивным. Они даже ни разу не ругались.

Знаменитость рассказала, что Сергей звонил ей и сообщил, что хочет развестись, так как жена ревнует его к каждому столбу. Гадалка требовала от благоверного удалить все снимки с Волочковой, а тот препирался.