За какую цену Сара Джессика Паркер предлагает пожить в ее доме

Американская актриса Сара Джессика Паркер предлагает пожить в ее доме в курортном районе Нью-Йорка Хэмптонс, сообщает Рамблер. Звезда Голливуда выставила недвижимость в аренду, сообщает Рамблер со ссылкой на Realtor.

Небольшой гостевой дом главной героини "Секса в большом городе" можно снять с июня по сентябрь. За это придется выложить 95 тысяч долларов. Аренда на более короткий срок стоит дешевле - 45 тысяч долларов за июль либо 35 тысяч долларов за август.

Площадь дома - 158 квадратных метров. В нем 3 спальни, ванная, кухня и столовая, гостиная с камином. На участке также есть терраса, душевая кабина, гараж и частный выход к пляжу.

К слову, Паркер не в певый раз ищет арендаторов для своего дома в Хэмптонс. В августе 2022-го артистка сдала дом почти за бесценок — 19,98 доллара за уик-энд.

Арендаторы вместе с временным жильем получили доступ к бару с коктейлями и едой, а также - зарезервированный столик в одном из популярных ресторанов.