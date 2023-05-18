Опасны для желудка: кому и какие овощи могут навредить

Лето - овощной сезон, когда витаминная продукция занимает основное место на столе, отмечает Рамблер.

Но все ли овощи полезны для людей с проблемами ЖКТ? Есть продукты, с которыми при таких диагнозах нужно быть осторожней. О каких именно овощах идет речь?

Томаты

При обострении гастрита, и особенно язвенного, помидоры и любые томатные соусы желательно полностью исключить из рациона. Причина в том, что кислота, которая содержится в томатах, разъедает желудок еще больше, и лечение затормаживается.

В обратном случае даже можно попасть в больницу. В период ремиссии томаты можно постепенно включать в меню, но очищать их от кожицы.

Болгарский перец

Еще один не очень полезный овощ для людей с проблемами ЖКТ - болгарский перец. В этом овоще содержится капсиацин, который раздражает желудок, потому его лучше поберечь.

Баклажаны

Даже в период, когда ЖКТ не беспокоит, с сырым баклажаном надо быть осторожнее. В нем накапливается алкалоид соланин, и он напрямую отражается на работе желудка.

При употреблении этого овоща можно получить серьезное расстройство желудка. Но, если овощ подвергнуть термической обаботке, к тому же выбрать молодые плоды, проблем для здоровья не будет.