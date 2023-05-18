Асмус объяснила сопливый поцелуй с Деревянко

Павел Деревянко и Кристина Асмус играли сцену перед расставанием персонажей. Героиня Асмус плакала. По наставлению режиссера эмоции она проявляла "по-настоящему".

В итоге у артистки "из носу потекло", а предстояла сцена поцелуя. "Субстанция" очутилась у Деревянко во рту.

О самом неприятном поцелуе за всю свою карьеру Павел рассказал в новом шоу Павла Воли, после чего "рассыпался" перед коллегой в извинениях.

Асмус не сильно обиделась. Она сочла эту ситуацию забавной. Кристина отпустила шутку, что некуда было высморкаться, пришлось "в Деревянко".

Артистка продолжая юморить, предложила Павлу свою "субстанцию" выслать ей по почте, чтобы "без обид".