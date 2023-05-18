Лукашенко встретится с участниками заседания Совета ПА ОДКБ в Минске 18 мая

Днём четверга, 18 мая, официальный Telegram-канал пресс-службы белорусского президента "Пул Первого" опубликовал новый пост, в котором сообщил, что сегодня в Минске состоится встреча Александра Лукашенко с членами Совета Парламентской Ассамблеи Организации договора о коллективной безопасности. Мероприятие пройдёт в минском Дворце независимости.

Также журналисты "Пула Первого" обнародовали фотографию, на которой запечатлены прибывшие в Минск политики, направляющиеся на встречу с Лукашенко для участия в заседании Совета ПА ОДКБ. Характерно, что на фото присутствует спикер Госдумы России Вячеслав Володин.

В "Пул Первого" напомнили, что начиная с 24 ноября 2022 года и по настоящий момент Беларусь взяла на себя председательство в ОДКБ, пытаясь привить организации понимание особого значения парламентского вектора работы. Ожидается, что эта тема станет одной из ключевой во время встречи Александра Лукашенко с членами заседания Парламентской Ассамблеи.

Характерно, что днём ранее в беседе с журналистами министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что Организация договора о коллективной безопасности была готова развернуть миссию наблюдения в Армении, согласовав это с Ереваном, однако в последний момент армянское правительство отказалось от подобной инициативы.

Также вчера стало известно, что сотрудники авиационных баз ОДКБ в Кыргызстане оказали гуманитарную помощь 18 туристам из России, Беларуси и Франции, которые лишились своих документов под Бишкеком в результате спецоперации по задержанию подозреваемого в разбое.