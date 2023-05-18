Ланская рассказала, что Костомаров позвонил ей после выхода из комы

Будучи гостьей шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион", актриса Валерия Ланская сообщила, что Роман Костомаров связался с ней после выхода из комы, заверив, что, когда врачи его поставят на ноги, он обязательно продолжит работать.
Артистка в ответ пожелала приятелю скорейшего выздоровления и восстановления.
У самой Ланской также есть проблемы со здоровьем. Знаменитость страдает от сахарного диабета, о борьбе с которым рассказала Кудрявцевой.
Из-за болезни у Валерии наблюдается тремор верхних конечностей, преследует сонливое состояние.
Также звезда экрана поделилась планами касательно своей свадьбы с артистом балета Эдгардом Голосным.
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