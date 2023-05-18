Запашный обвинил Андрееву в лицемерии

Дрессировщик Эдгард Запашный считает лицемерием поведение ведущей новостей Екатерины Андреевой, обвинившей его в жестоком обращении с животными.

Аррист цирка напомнил, что Андреева с удовольствием участвовала в проекте Первого канала, где выступала в закрытом бассейне с дельфинами, не испытывая при этом никаких мук совести.

В интервью Лилии Абрамовой Запашный высказался, что обвинение Андреевой вызвано "женскими эмоциями".

Также Эдгард порассуждал на тему покинувших РФ звезд, многих из которых он знал лично. Свое теперешнее отношение к артистам он охарактеризовал как глубокое разочарование.