Запашный обвинил Андрееву в лицемерии

Дрессировщик Эдгард Запашный считает лицемерием поведение ведущей новостей Екатерины Андреевой, обвинившей его в жестоком обращении с животными.
Аррист цирка напомнил, что Андреева с удовольствием участвовала в проекте Первого канала, где выступала в закрытом бассейне с дельфинами, не испытывая при этом никаких мук совести.
В интервью Лилии Абрамовой Запашный высказался, что обвинение Андреевой вызвано "женскими эмоциями".
Также Эдгард порассуждал на тему покинувших РФ звезд, многих из которых он знал лично. Свое теперешнее отношение к артистам он охарактеризовал как глубокое разочарование.
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