Арзамасова и Родионов выступили для постояльцев Ржевского дома-интерната

15 мая Лиза Арзамасова и Родион Газманов прибыли в Ржевский дом-интернат. Концерт для одиноких пожилых людей артисты подготовили по просьбе благотворительного фонда "Старость в радость".

Организация занимается оказанием помощи бабушкам и дедушкам, проживающим в домах престарелых.

Структура курирует также проведение праздников для одиноких пожилых людей, Кроме того, фонд доставляет в дома престарелых лекарства, средства ухода, инвалидные коляски, одежду, бельё и одеяла.

Также у "Старости в радость" имеется проект "дистанционные внуки", целью которого является поиск друзей по переписке для стариков.