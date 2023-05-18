Как собрать богатый урожай вишни, полезный и давно наболевший совет агронома

Уделять внимание растению нужно уже после того, как собран урожай.

Уже в тот период вишня начинает закладывать количество ягод на следующий год, рассказала порталу RNews агроном Елизавета Тихонова.

По словам специалиста, после сбора урожая нужно перекопать землю под вишней и добавить в нее любые органические удобрения.

"После плодоношения обязательны химические обработки от вредителей и болезней. А весной, с 20-25 апреля, нужно произвести лишь обрезку", — сказала Тихонова.