Как собрать богатый урожай вишни, полезный и давно наболевший совет агронома

Уделять внимание растению нужно уже после того, как собран урожай.
Уже в тот период вишня начинает закладывать количество ягод на следующий год, рассказала порталу RNews агроном Елизавета Тихонова.
По словам специалиста, после сбора урожая нужно перекопать землю под вишней и добавить в нее любые органические удобрения.
"После плодоношения обязательны химические обработки от вредителей и болезней. А весной, с 20-25 апреля, нужно произвести лишь обрезку", — сказала Тихонова.
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