Меньшова готовится к свадьбе своего наследника Андрея

Единственная дочь режиссера Владимира Меньшова и актрисы Веры Алентовой, ведущая Юлия Меньшова женит своего 25-летнего наследника Андрея Гордина.

Молодой человек продолжил актерскую династию и женится на коллеге Марии Кукушкиной, известной по сериалу "Триггер".

Невеста старше возлюбленного на 2 года, а предложение было сделано еще осенью минувшего года.

Молодые люди во всю готовятся к самому важному событию в своей жизни, но дату бракосочетания пока не озвучили.