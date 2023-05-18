Меньшова готовится к свадьбе своего наследника Андрея

Единственная дочь режиссера Владимира Меньшова и актрисы Веры Алентовой, ведущая Юлия Меньшова женит своего 25-летнего наследника Андрея Гордина.
Молодой человек продолжил актерскую династию и женится на коллеге Марии Кукушкиной, известной по сериалу "Триггер".
Невеста старше возлюбленного на 2 года, а предложение было сделано еще осенью минувшего года.
Молодые люди во всю готовятся к самому важному событию в своей жизни, но дату бракосочетания пока не озвучили.
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