Меньшова готовится к свадьбе своего наследника Андрея

11:56 2023-05-18

25-летний актер Андрей Гордин, матерью которого является Юлия Меньшова, женится на актрисе сериала "Триггер" Марии Кукушкиной. Избранница его старше на 2 года. Предложение Гордин сделал возлюбленной осенью 2022 года.

Единственная дочь режиссера Владимира Меньшова и актрисы Веры Алентовой, ведущая Юлия Меньшова женит своего 25-летнего наследника Андрея Гордина.

Молодой человек продолжил актерскую династию и женится на коллеге Марии Кукушкиной, известной по сериалу "Триггер".

Невеста старше возлюбленного на 2 года, а предложение было сделано еще осенью минувшего года.

Молодые люди во всю готовятся к самому важному событию в своей жизни, но дату бракосочетания пока не озвучили.

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