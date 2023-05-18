Беларусь может отозвать заявку в СЕ из-за обвинения Минска в депортации детей из Украины

Днём четверга, 18 мая, глава пресс-службы белорусского Министерства иностранных дел Анатолий Глаз дал интервью журналистам издания БелТА, где публично допустил отзыв заявки Беларуси на вступление в Совет Европы из-за деструктивной линии внешнеполитического поведения, осуществляемой Брюсселем в отношении Минска.

По данным Глаза, в настоящий момент ЕС является органом, который дискредитировал себя в глазах белорусских граждан и представителей истеблишмента Республики Беларусь, недавно вновь отличившись новыми недружественными выпадами в адрес местного правительства и его членов.

Анатолий Глаз напомнил, что Парламентская Ассамблея Совета Европы обвинила Беларусь в причастности к незаконной депортации украинских детей, что является дезинформацией и шагом, направленным на дестабилизацию отношений между белорусским государством и Евросоюзом.

Сами обвинения Беларуси в причастности к депортации детей из Украины Глаз назвал "дикими и неуместными", а также "не имеющими ничего общего с реальностью". При этом политик отметил, что для европейских чиновников продолжение конфликта в Украине важнее, нежели жизни украинских детей.

В заключение пресс-релиза Анатолий Глаз отметил, что для Беларуси каждая спасённая жизнь подростка является абсолютной ценностью, особенно в условиях российско-украинского конфликта.