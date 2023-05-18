Гостюхин назвал Вайкуле побрякушкой и дурой

Владимир Гостюхин не стал скрывать, что очень плохо относится к Лайме Вайкуле, которая постоянно напоминает о себе.

Не так давно певица заявила, что кормила весь СССР. Также памятники советским воинам она не считает "художественной ценностью".

Гостюхин сообщил, что такие речи артистки вызывают у него исключительно негатив.

Он признался, что никогда не "фанател" от творчества исполнительницы, жестко прокомментировав ее поведение.

Он не побоялся употребить "крепкие" слова в адрес прибалтийской знаменитости. Он назвал ее "побрякушкой и дурой".