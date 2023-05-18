NYT: 14 конгрессменов в письме попросили Байдена поставить Киеву истребители F-16

Днём 18 мая журналисты периодического издания The New York Times сообщили, что в их распоряжении оказалось открытое письмо, написанное четырнадцатью членами Конгресса Соединённых Штатов на имя Джо Байдена. В письме чиновники настаивают на том, чтобы Байден без промедлений разблокировал отправку американских истребителей F-16 украинским войскам.

Ещё в феврале 2023 года газета Politico писала о пяти конгрессменах, которые направили аналогичное письмо Джозефу Байдену, призывая его поставить истребители F-16 Киеву. В тексте письма политики выражают уверенность в том, что передача современных боевых самолётов ВСУ позволит защитить воздушное пространство Украины.

При этом глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба ранее говорил, что к настоящему моменту ни одно государство мира не смогло пойти на действительно смелые шаги в вопросе военной поддержки Украины, остро нуждающейся в поставках истребительной авиации образца НАТО.

Примечательно, что 18 мая газета NYT уже публиковала статью на тему возможной отправки истребителей F-16 украинской армии, рассказав, что европейские страны отказываются обучать украинских пилотов управлению подобными самолётами, поскольку именно администрация Пентагона не желает передавать F-16 Киеву.

Накануне президент Польши Анджей Дуда заявил о неспособности Варшавы передать Украине самолёты F-16, попутно напомнив, что почти все польские истребители МиГ-29 были поставлены украинским войскам. Ранее спикер ВВС Украины Юрий Игнат признался, что самолёты класса МиГ бесполезны для ВСУ, поскольку они признаны устаревшими.