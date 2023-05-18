Корзин рассказал, как Шаляпин занимался самоудовлетворением на Фабрике звезд на камеру

12:55 2023-05-18

Прохор Шаляпин, ставший участников одного из сезонов "Фабрики звезд", попал в объектив камер, когда занимался онанизмом.

Участник проекта "Фабрика звезд 6", исполнитель Алексей Корзин рассказал о пикантном эпизоде на шоу, где с ним "проходил стажировку" Прохор Шаляпин.

Музыкант сообщил, что на камеру попали кадры, где Шаляпин удовлетворяет себя.

Корзин поделился откровениями по поводу в Ютуб -шоу "Фабрика звезд с Яной Чу". Певец пошутил насчет того, что увидел Прохор.

По мнению Корзина, он увидел себя, восхищенного собой.

Понятно, что увиденное не вызвало положительных эмоций у остальных участников проекта.

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