Корзин рассказал, как Шаляпин занимался самоудовлетворением на Фабрике звезд на камеру

Участник проекта "Фабрика звезд 6", исполнитель Алексей Корзин рассказал о пикантном эпизоде на шоу, где с ним "проходил стажировку" Прохор Шаляпин.
Музыкант сообщил, что на камеру попали кадры, где Шаляпин удовлетворяет себя.
Корзин поделился откровениями по поводу в Ютуб -шоу "Фабрика звезд с Яной Чу". Певец пошутил насчет того, что увидел Прохор.
По мнению Корзина, он увидел себя, восхищенного собой.
Понятно, что увиденное не вызвало положительных эмоций у остальных участников проекта.
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