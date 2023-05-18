Экс-возлюбленный Бузовой Манукян встречается с блогершей Гасанхановой, которая является очень своеобразной личностью

Блогер Наташа Гасанханова - своеобразная личность.
Ее откровение по поводу того, что она крутит Роман с бывшим избранником Ольги Бузовой Давидом Манукяном, вызывает сомнения.
Тот факт, что Манукян ей нравится, вопросов ни у кого не вызывает, но встречаются ли они. Неужели такая девушка могла приглянуться Давиду.
В любом случае, раньше у него были совсем иные предпочтения при выборе избранницы.
Сам Манукян никаких комментариев по поводу не давал.
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