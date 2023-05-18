В четверг, 18 мая, глава пресс-службы Путина Дмитрий Песков подтвердил информацию о продлении зерновой сделки на 60 календарных суток, о чём днём ранее заявил президент Турции Тайип Эрдоган. По словам Пескова, переговорные делегации России, Турции, Украины и ООН достигли относительно успеха в диалоге по черноморским соглашениям.

При этом Дмитрий Песков надеется, что государства коллективного Запада пойдут на восстановление доступа к платёжной системе SWIFT для Россельхозбанка. Политик полагает, что западные страны могут не переподключать данный банк к SWIFT, но принять эквивалентные меры, устраивающие Москву.

Позднее о продлении зерновой сделки высказался глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров, утверждающий, что следующие два месяца окажут решающее влияние на судьбу черноморской инициативы, позволяющей вывозить зерно из Украины. Ожидается, что в случае невыполнения некоторых соглашений данного документа сделка может быть аннулирована.

Песков накануне также рассказал, что наибольшие трудности в переговорах по зерновым соглашениям возникают, когда Россия настаивает на получении возможности вывозить свой аммиак за границу, традиционно использующийся в качестве сельскохозяйственных удобрений, пользующихся спросом по всему миру.

Владимир Путин ранее неоднократно обвинял западные политические режимы в игнорировании положений зерновой сделки, которые выгодны для России, с одновременным выполнением проукраинской части документа.