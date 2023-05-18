Чадов высмеял информацию о том, что стал советником главы Пермского края, заявив, что просто сильно вжился в роль

Алексей Чадов пару дней назад опубликовал пост в "ВКонтакте" о том, что двинулся в политику.

Артист заявил, что информация не соответствует действительности, что это роль для нового проекта.

Звезда экрана выразил сожаление, что напугал поклонников своей публикацией, извинившись, что просто очень вжился в свою роль в картине "Культурная комедия".

Персонаж Алексея трудится в качестве чиновника, живущего в Пермском регионе.

В "Культурной комедии" заняты также Юрий Стоянов, Андрей Федорцов и другие актеры.