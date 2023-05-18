Пригожин "наехал" на Минобороны, обвинив Шойгу и Герасимова в бегстве с поля боя под Бахмутом: «Сделайте хотя бы так, чтобы фланги не сыпались»

Глава «Вагнера» давно и заслуженно пользуется уважением среди российского народа. Поэтому во всех его конфликтах с Министерством обороны, чиновниками и олигархами простые люди однозначно занимают позицию Пригожина.

В последнее время все громче слышны мнения о том, то именно руководитель ЧВК «Вагнер» может занять пост следующего президента России после отставки нынешнего главы государства Владимира Путина.

Что касается последних событий на фронте, то, по словам Пригожина, военные подразделения Министерства обороны отходят со своих позиций под Бахмутом, в результате чего оголяются фланги.

Свое заявление Пригожин опубликовал в телеграм-канале официальной пресс-службы «Вагнера», подчеркнув, что он вынужден обратиться к министру обороны Шойгу и начальнику Генерального штаба России Герасимову, поскольку в военном ведомстве его заявления никто не читает.

Пригожин заявил, что подразделения Министерства обороны отошли с северного направления Бахмута на 570 метров.

Глава «Вагнера» потребовал от руководителей военного ведомства прекратить отступление и предпринять все меры для того, чтобы «фланги не сыпались». Также Пригожин заявил, что нельзя отдавать населенные пункты Сакко и Ванцетти.

Что касается министерства обороны, то оно в своих сводках регулярно докладывает об успешных действиях российской армии, а отступление называет «перегруппированием с целью занятия более выгодных позиций», подчеркивая, что регулярные войска своими действиями прикрывают штурмовые группы ЧВК «Вагнер».

Очевидно, что эти заявления прямо противоположны тому, что говорит Пригожин, причем широкое общественное мнение в данном случае поддерживает руководителя «Вагнера», а слова представителей военного ведомства воспринимает с недоверием.