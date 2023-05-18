Пашинян, Алиев и Путин проведут трёхстороннюю встречу в Москве 25 мая

Днём четверга, 19 мая, армянский премьер-министр Никол Пашиняна публично заявил, что Владимир Путин пригласил его принять участие в трёхсторонних переговорах, на которых помимо самих Пашиняна и Путина будет присутствовать президент Азербайджана Ильхам Алиев. Премьер Армении утверждает, что принял приглашение российского лидера.

По словам Николая Пашиняна, вместе с Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым они встретятся в Москве 25 мая, проведя полномасштабные переговоры с целью поиска путей окончательного урегулирования вооружённого конфликта на территории Нагорного Карабаха, контроль над которой желает установить как Армения, так и Азербайджан.

Пашинян утверждает, что днём ранее он и Алиев провели встречу в Брюсселе при посредничестве главы Евросовета Шарля Мишеля, где главы обоих государств взаимно признали границы друг друга. Ильхам Алиев заявил, что армянские территории составляют 29,8 тысяч километров квадратных. В свою очередь Никол Пашинян назвал территориями Азербайджана 86,6 тысяч квадратных километров.

Ожидается, что помимо встречи с Владимиром Путиным Пашинян и Алиев также проведут переговоры в Кишинёве 1 июня, где состоится саммит Европейского политического сообщества. Уже в июле главы Азербайджана и Армении смогут провести личные переговоры в Брюсселе повторно.

К текущему моменту в Нагорном Карабахе размещены две тысяч российских миротворцев согласно договорённости между Владимиром Путиным, Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым.