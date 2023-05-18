Билли Айлиш разорвала отношения с избранником Джесси Разерфордом

Сердце знаменитой исполнительницы Билли Айлиш снова свободно.

Всего 7 месяцев она провстречалась со своим парнем, лидером группы "The Neighbourhood" Джесси Разерфордом. Никто никому не изменял, просто разошлись, оставшись друзьями.

О том, что знаменитости встречаются известно стало лишь осенью минувшего года. Их застукали папараци.

Разница в возрасте между уже бывшими возлюбленными составляет целых 10 лет. Возможно, данный фактор повлиял на разрыв, так как никаких предательств, скандалов в паре не было.

Никаких объяснений ни он, ни она по поводу не давали.