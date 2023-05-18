Молдова пытается ускорить вступление в ЕС

14:45 2023-05-18

Молдова хотела бы присоединиться к ЕС «как можно скорее», заявила в интервью информационному агентству AFP президент Молдовы Майя Санду.

Глава государства отметила, что переговоры о вступлении начнутся «в ближайшие несколько месяцев».

Только членство в ЕС может гарантировать, что бывшая советская республика "не станет следующей мишенью России", пояснила Санду в кулуарах саммита Совета Европы в Исландии.

Конечно, ничто не сравнится с ситуацией на Украине, «но мы видим риски и считаем, что спасти нашу демократию можно только в составе ЕС», отметила она.

По словам Сведу, Россия еще долгие годы будет основным источником нестабильности и что Молдове необходимо защищать себя.