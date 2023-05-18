Что делать, чтобы избежать конденсата в теплице

Весной и осенью теплица служит спасением для дачников.

Она хорошо защищает многие растения от перепадов температур и дает им возможность развиваться при холодной погоде.

Одним из самых серьезных недостатков является конденсат, который образуется на стенках и потолке строения и представляет опасность для многих культур.

Полностью избежать его образования невозможно из-за большой разницы температуры внутри и снаружи, и частично влага появляется из-за растений.

Когда капель не много они не несут опасности, но когда воды достаточно почва становится переувлажненной, что может привести к болезни растений.

Чтобы этого избежать парник нужно регулярно проветривать, это будет способствовать снижению влажности.

Теплицу лучше проветривать утром с помощью специально оборудованной форточки, а вот дверь открывать не стоит.

Еще одной ошибкой является то, что растения могут быть посажены слишком плотно и в результате образуются заросли.

В этом случае регулярно удаляйте лишние ветки и листья.

Поливать грядки нужно до полудня чтобы проветривание успело завершиться и конденсат не появился вновь.

При поливе грядок желательно использовать чуть теплую воду.