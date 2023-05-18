Что делать, чтобы избежать конденсата в теплице

Весной и осенью теплица служит спасением для дачников.
Она хорошо защищает многие растения от перепадов температур и дает им возможность развиваться при холодной погоде.
Одним из самых серьезных недостатков является конденсат, который образуется на стенках и потолке строения и представляет опасность для многих культур.
Полностью избежать его образования невозможно из-за большой разницы температуры внутри и снаружи, и частично влага появляется из-за растений.
Когда капель не много они не несут опасности, но когда воды достаточно почва становится переувлажненной, что может привести к болезни растений.
Чтобы этого избежать парник нужно регулярно проветривать, это будет способствовать снижению влажности.
Теплицу лучше проветривать утром с помощью специально оборудованной форточки, а вот дверь открывать не стоит.
Еще одной ошибкой является то, что растения могут быть посажены слишком плотно и в результате образуются заросли.
В этом случае регулярно удаляйте лишние ветки и листья.
Поливать грядки нужно до полудня чтобы проветривание успело завершиться и конденсат не появился вновь.
При поливе грядок желательно использовать чуть теплую воду.
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